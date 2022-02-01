В Кирове «Хендэ Элантра» протаранил ВАЗ и ЛЭП

31 января в Кирове иномарка совершила двойное столкновение с другим автомобилем и с опорой линии электропередач.
ДТП случилось в 23.11 у дома №75 на улице Ленина. 32-летний водитель «Хендэ Элантра» совершал разворот и врезался во встречный ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего кировчанина.
Столкновение было сильным. После него иномарку отбросило на опору ЛЭП.
В результате происшествия пострадали 3 человека: водители обеих машин и 17-летний пассажир отечественной легковушки.
Ранее мы писали, что в Кирове водитель «Дэу Матиз» пролетел на красный свет и сбил женщину.