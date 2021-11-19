В Кирове хирурги прооперировали 100-летнюю пациентку

В Больнице скорой медицинской помощи в Кирове прооперировали 100-летнюю пациентку. Об этом сообщили в областном минздраве.

100-летняя Мария Матвеевна поступила в больницу с гангренозным воспалением желчного пузыря. Данный диагноз достаточно распространен. Только в одном из отделений больницы с начала года прооперировано 116 больных с такой патологией.

Однако здесь случай был особый – сложность представлял возраст пациентки. Хирурги, отработавшие в больнице более 20 лет, оперировали долгожительницу впервые.

С момента начала воспаления прошло больше 3 дней. Это тоже создавало определенные технические сложности. Однако, как рассказал главврач больницы Согомон Аракелян, медики сделали все возможное, чтобы спасти женщину.

— Гангренозный холецистит осложняется некрозом стенки желчного пузыря. Его последствия могут проявиться в выраженной интоксикации организма. В этом случае медицинская помощь должна быть оказана немедленно – это жизненно необходимо, — отметил главный врач.

Операция прошла успешно. В настоящее время Мария Матвеевна дома и чувствует себя удовлетворительно. Об этом рассказал сын пациентки.

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