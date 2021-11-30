В Кирове хирурги спасли 31-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП

Врачи кировского Центра травматологии спасли 31-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы в ДТП.

Авария произошла в середине ноября на Победиловском тракте. 31-летний Алексей Шмырин с друзьями ехал в Лянгасово. В какой-то момент машину подрезал другой автомобиль, и авто Алексея оказалось в кювете.

Машина угодила в болото. Ледяная вода быстро привела водителя в чувство. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавших извлекли из машины и доставили в больницу.

Алексея привезли в экстренный приемный покой Центра травматологии. Осмотр и КТ показали, что у мужчины тяжелая множественная скелетная травма – несколько переломов рук и костей таза.

В первый же день пострадавшему вправили вывих бедренной кости. Через несколько дней провели еще 2 операции на костях таза и сделали малоинвазивный остеосинтез таза титановыми пластинами и винтами. Сейчас Алексей может сидеть и передвигается на кресле-каталке.

1 декабря Алексея ждет еще одно оперативное вмешательство на предплечье. После этого мужчина сможет ходить на костылях.

Как отметил и.о. главного врача Центра травматологии Михаил Яговкин, ежегодно в клинике оказывают медицинскую помощь более чем 18 тысячам граждан с травмами. Прием экстренных пациентов ведется круглосуточно.

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