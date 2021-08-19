В Кирове хотят оградить забором сквер с фонтаном на Октябрьском проспекте

Собственники квартир в жилом комплексе «Циолковский» приняли решение поставить забор вокруг дома. За железной оградой могут оказаться сквер и фонтан, расположенные напротив цирка. Об этом сообщается в группе «Злой кировчанин».

Решение об установке ограждения было принято на общем собрании собственников квартир дома №106 на Октябрьском проспекте. Причина, вероятнее всего в том, что дом находится в центре города, и у фонтана постоянно собираются шумные компании.

При этом за содержание придомовой территории платят жители дома. По неподтвержденной информации, фонтан также установлен на деньги собственников квартир в ЖК «Циолковский».

Тема вызвала бурное обсуждение, однако большинство участников дискуссии встали на сторону жильцов. «Кто будет убирать сквер? Недовольные прохожие? Сомневаюсь», — написал один из подписчиков паблика в комментариях.

Фото: vk.com/zlo43