В Кирове хотят пустить автобус до птицефабрики «Костинская»

Автобусный маршрут №129 Киров — Костино хотят продлить до птицефабрики.

Дорогу до садоводческих товариществ «Птицевод-1» и «Птицевод-2» отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта. Приведение её в нормативное состояние дало возможность организовать здесь автобусное сообщение.

С просьбой о продлении маршрута к властям города обратились садоводы и руководство птицефабрики. В ходе встречи с перевозчиком была рассмотрена возможность обустройства остановок и разворотного круга.

Для того чтобы в график движения маршрута были внесены изменения, предприятию предложено предоставить данные о численности сотрудников.

Окончательное решение будет принято осенью на заседании комиссии по рассмотрению изменений маршрутов городского пассажирского транспорта.

Фото s1.fotobus.msk.ru