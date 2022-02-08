В Кирове хотят расширить улицу Ленина

В администрации Кирова озвучили планы по расширению улицы Ленина. Информация об этом появилась в сообществе «Благоустройство г. Кирова».

Вопрос о расширении проезжей части улицы Ленина поднял местный житель. Кировчанин предложил увеличить дорогу до 3 полос на участке от улицы Тимирязева к Современной.

По мнению молодого человека, это позволит увеличить пропускную способность улицы. В часы пик ее буквально блокируют автомобили, поворачивающие направо – к «Грин Хаусу» и налево – к жилому сектору.

В горадминистрации ответили, что варианты расширения дороги рассматривается. Вероятно, для поворота направо на улицу Современную будет выделена отдельная полоса. Сроки реализации данного проекта будут зависеть от наличия бюджетных средств.

Ранее мы писали, что в Кирове изменились правила проезда трех перекрестков.