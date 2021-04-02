В Кирове хотят установить еще одну скульптуру

Это будет памятник пивовару Карлу Отто Шнейдеру.

Продукция пивоваренного завода, расположенного в Кирове, стала одним из брендов региона. Поэтому не случайно, что в преддверии очередного юбилея пивоварни (через два года «Вятичу» 120 лет) появится памятник её основателю — баварскому пивовару Карлу Отто Шнейдеру.

Памятник отольют из бронзы, сообщает сайт «Эхо Москвы в Кирове». По представленным в редакции радиостанции эскизам, эту будет скамейка, на которой сидит основатель завода, на плече его разместилась сова, а на коленях — зайцы. Рядом, на лавочке, конечно же, бочонок пенного напитка. Возле этой компании смогут присесть для фотографии на память туристы и кировчане.

Планируется, что скульптура появиться осенью — к фестивалю Октоберфест.

Напомним, сейчас идет голосование за бренд Кировской области на всероссийском портале.

Фото: echokirova.ru