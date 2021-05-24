В Кирове хотят увековечить имя священника, погибшего в Грозном

Внести имя отца Анатолия (Чистоусова) на мемориальную доску памятника воинам-интернационалистам предложила общественная организация «Гражданский патруль».

В настоящее время ее представители опубликовали официальное обращение к правительству и мэрии и начали сбор подписей за инициативу.

Отец Анатолий родился в Кировской области в 1953 году. Окончил военное училище штурманов и пединститут. Отслужил в армии. В 1994 году был рукоположен в сан диакона и чуть позже – иерея. Сразу же после рукоположения был направлен в Чеченскую Республику настоятелем Михаило-Архангельского храма в Грозном. Служить пришлось недолго – в 1996 году отец Анатолий был захвачен боевиками. Его обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пытали и требовали принять ислам. Но священник не оговорил себя. 14 февраля 1996 года его расстреляли. Останки эксгумировали лишь в 2003 году и перезахоронили в Ставрополе.

Из петиции:

«Когда российские солдаты и офицеры попали в окружение и держали оборону в здании грозненского железнодорожного вокзала, боевики, окончательно потеряв надежду взять его штурмом, насильно повезли отца Анатолия к солдатам. По их задумке священник должен был помочь уговорить российских солдат сложить оружие и сдаться… Через громкоговоритель боевики настойчиво призывали солдат немедленно сдаться властям независимой Ичкерии. Увидев рядом с ними православного священника, бойцы прекратили стрельбу. Отец Анатолий не стал уговаривать солдат к сдаче, перекрестил и благословил каждого из них. После чего молча удалился. В тот раз боевики не посмели тронуть священника, но вскоре он был похищен и попал в концлагерь».

Как отметили в «Гражданском патруле», Анатолий Иванович Чистоусов был героем, каких мало, ценой своей жизни отстоявшим свои ценности и идеалы. Поэтому его имя должно быть увековечено среди других имен воинов-кировчан, погибших в горячих точках.

Отметим, что на сегодня в скорбном списке памятника воинов-интернационалистов в парке Гагарина – 287 фамилий павших бойцов.

Ранее мы писали, что в Кирове предложили открыть мемориальную доску летчику-герою.

Фото: osnmedia.ru