В Кирове хотят ввести тихий час

С инициативой ввести 3 часа тишины в дневное время суток выступил депутат ОЗС Павел Дорофеев.

Согласно проекту, с 12 до 15 часов должны быть запрещены ремонтные работы, громкая музыка и прочая деятельность, сопряженная с шумом. Из-под действия ограничений предлагается исключить дорожные и сельхозработы, а также вывоз мусора.

Как полагает Павел Дорофеев, «тихий час» даст возможность полноценно отдыхать маленьким детям и пенсионерам. Также смогут выспаться днем те, кто работает посменно и не имеет такой возможности ночью.

Ожидается, что законопроект о «тихом часе» будет внесен в Заксобрание в июне. Отметим, впрочем, что идея обсуждается уже не первый год и пока что поддержана не была.

Напомним, в настоящее время на территории Кировской области действует закон о тишине, согласно которому жителям запрещено шуметь с 22 до 7 часов. Он вступил в силу 13 декабря прошлого года. До этого время тишины было короче на один час.

Фото: 1ul.ru