В Кирове хулиган разбил окно бутылкой и избил двух девушек

В Кирове разыскивают молодого человека, который разбил окно в подъезде и избил двух девушек, сделавших ему замечание. Об инциденте сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел 13 февраля в доме №207 на улице Московской. Хулиган бросил бутылку в окно подъезда, разбив стекло. 2 девушки рискнули выразить свое недовольство поведением молодого человека. Тогда парень облил одну из девушек водой, а потом бросил в нее бутылку и куски льда.

Вторая девушка попыталась заступиться за подругу, но молодой человек схватил ее на руки и потащил с крыльца. Потом хулиган пнул ногой девушку в белой куртке так, что она упала на землю. Вторую пострадавшую парень насильно посадил в машину.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Позже выяснилось, что проблемы с поведением (и с законом) у молодого человека имеются давно. Еще будучи подростком, он ездил по городу без прав.

Что случилось с девушкой, которую посадили в машину, неизвестно. Обращалась ли в полицию ее подруга – тоже. Однако хулигана разыскивает как минимум управляющая компания, которая обслуживает дом, где было разбито стекло.

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