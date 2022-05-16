В Кирове хулиган устроил потасовку с водителем «Лексуса» и сбежал на автобусе

В Кирове мужчина устроил потасовку с водителем дорогой иномарки, а потом скрылся на автобусе. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Инцидент произошел после майских праздников на площади Лепсе. Молодой человек в шортах и с бутылкой в руке попытался перейти дорогу на красный свет. Это не очень понравилось водителям проезжавших автомобилей.

Мужчина на «Лексусе» сделал замечание нарушителю. В ответ тот попытался схватить его за руку и пнуть автомобиль, а потом продолжил свой путь на красный.

Потом хулиган пристал к прохожему на остановке. После этого он почти согласился дать интервью по поводу своих действий, но потом внезапно передумал и запрыгнул в подъехавший автобус.

Фото: скриншот с видео «Место происшествия»