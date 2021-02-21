В Кирове и Слободском отремонтируют 24 улицы

В текущем году в Кировской области отремонтируют 24 участка улиц, ведущих к социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям.

19 участков находятся в Кирове. Это ул. Баумана, Боровая, Володарского, Захватаева, Индустриальная, Калинина, Кошевого (в мкр Лянгасово), Красина, Лесная, Мира, Молодой Гвардии, Рудницкого, Физкультурников и Центральной (дер. М.Субботиха), Гостиный, Пионерский, Стальной и Школьный (пос. Ганино) переулки, а также участок от Ганино до детского оздоровительного лагеря «Юность». Общая протяженность – 9,5 км.

Пять участков (2,3 км) — в Слободском: ул.Бакулева, Загородная, Халтурина, Шестаковская и Вятский тракт.

Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и завершатся к 1 сентября.

Ранее мы писали, что улицу Сурикова в областном центре продлят до Комсомольской. Участок поделили между собой «Вятавтодор» и ГДМС.