В Кирове ищут хозяев собаке, выжившей после расстрела

Волонтеры пристраивают собаку, которая сумела спастись от расстрела в Куменском районе.

Инцидент произошел неделю назад у поселка Олимпийский. Неизвестные привезли на трассу 6 собак и застрелили четырех из них разрывными пулями. Двум животные удалось убежать. Одну из сбежавших собак забрали зоозащитники и теперь ищут ей новых хозяев.

Как рассказала в эфире ГТРК «Вятка» волонтер Елена Беспечальных, зоозащитники хотели забрать всех собак, но опоздали на несколько часов. Убитых псов нашли на обочине, вызвали полицию и ветеринаров. Сейчас активисты ищут убийц животных — и хозяев собаке Алисе, которую удалось спасти.

Собаку нашли по следам в соседней деревне. Местный житель рассказал волонтерам, что пес прячется под крыльцом. Собачку достали и назвали Алисой — в честь дочери Елены, которая настояла на том, чтобы проверить деревню.

По словам Елены, найденышу около 3 лет. Собака является помесью овчарки и шарпея, очень умная и ласковая. Ее уже свозили в клинику на осмотр и сейчас лечат и откармливают.

Пока что Алиса живет на передержке у Елены. Но ей ищут новый дом. Те, кто готов завести себе четвероногого друга, могут связаться с Еленой по номеру 8-922-935-98-71.

Фото: Елена Беспечальных