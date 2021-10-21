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В Кирове ищут мальчика, который пропал почти 20 лет назад

Юлия Зорина Новости, Общество

Следственный комитет продолжает поиски Сергея Муссинова, пропавшего почти 20 лет назад.

26 сентября 2002 года неизвестный мужчина забрал 8-летнего мальчика из школы №70 города Кирова. С тех пор Сергея больше никто не видел.

По факту похищения и вероятного убийства ребенка было возбуждено уголовное дело. Прошло 19 лет, но Сергея Муссинова так и не нашли.

В Кирове ищут мальчика, который пропал почти 20 лет назад

Однако сотрудники Следственного комитета не прекращают расследование. Криминалисты проводят следственные действия и экспертизы с использованием современной техники.

Был составлен субъективный портрет мужчины, подозреваемого в похищении мальчика. Жителей Кировской области просят поделиться любой информацией о вероятном похитителе.

— Любая информация, малозначительная на первый взгляд деталь могут оказаться важными для следствия, — говорят в Следкоме.

Пропавший Сергей Муссинов выглядел на 6 лет. Его рост составлял 120 сантиметров. У мальчика были короткие светло-русые волосы и отсутствовал один передний зуб. На момент пропажи он был одет в матерчатую серо-голубую куртку, зеленые джинсы, черные ботинки и синюю вязаную шапку с белым орнаментом с помпоном. С собой у Сергея был портфель с учебниками.

Предполагаемый похититель мальчика выглядел на 40-45 лет. Рост мужчины свидетели оценили как средний – примерно 1,65 м, телосложение плотное. Волосы были светлые или седые, носил темные очки с толстой оправой. Мужчина выглядел «прилично» и был одет в удлиненную кожаную куртку и темные брюки. Он мог проживать в Вересниках или в районе улиц Сурикова – Комсомольской.

— Всю информацию, которая может быть полезна следствию, необходимо сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-145, 485-194, 485-100 или 102.

Ранее в Кировской области нашли погибшей 17-летнюю Олю Осетрову, пропавшую 6 лет назад. 

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Юлия Зорина