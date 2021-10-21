В Кирове ищут мальчика, который пропал почти 20 лет назад

Следственный комитет продолжает поиски Сергея Муссинова, пропавшего почти 20 лет назад.

26 сентября 2002 года неизвестный мужчина забрал 8-летнего мальчика из школы №70 города Кирова. С тех пор Сергея больше никто не видел.

По факту похищения и вероятного убийства ребенка было возбуждено уголовное дело. Прошло 19 лет, но Сергея Муссинова так и не нашли.

Однако сотрудники Следственного комитета не прекращают расследование. Криминалисты проводят следственные действия и экспертизы с использованием современной техники.

Был составлен субъективный портрет мужчины, подозреваемого в похищении мальчика. Жителей Кировской области просят поделиться любой информацией о вероятном похитителе.

— Любая информация, малозначительная на первый взгляд деталь могут оказаться важными для следствия, — говорят в Следкоме.

Пропавший Сергей Муссинов выглядел на 6 лет. Его рост составлял 120 сантиметров. У мальчика были короткие светло-русые волосы и отсутствовал один передний зуб. На момент пропажи он был одет в матерчатую серо-голубую куртку, зеленые джинсы, черные ботинки и синюю вязаную шапку с белым орнаментом с помпоном. С собой у Сергея был портфель с учебниками.

Предполагаемый похититель мальчика выглядел на 40-45 лет. Рост мужчины свидетели оценили как средний – примерно 1,65 м, телосложение плотное. Волосы были светлые или седые, носил темные очки с толстой оправой. Мужчина выглядел «прилично» и был одет в удлиненную кожаную куртку и темные брюки. Он мог проживать в Вересниках или в районе улиц Сурикова – Комсомольской.

— Всю информацию, которая может быть полезна следствию, необходимо сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-145, 485-194, 485-100 или 102.

Ранее в Кировской области нашли погибшей 17-летнюю Олю Осетрову, пропавшую 6 лет назад.