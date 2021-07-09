В Кирове ищут мужчину, который при ребёнке на улице избил женщину

Подозреваемый нанёс только один удар, но он чуть было не лишил горожанку жизни.

Жестокий инцидент произошёл в областном центре на улице Грибоедова. Крепкий мужчина прямо во дворе дому устроил разборки со своей знакомой. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Сейчас эта запись находится у правоохранителей. Они разбираются в случившемся.

Сюжет про мужскую жестокость показали в программе «Место Происшествия». На кадрах видно, что пара просто разговаривает. Женщина открывает свою сумочку и что-то в ней ищет. В какой-то момент мужчина размахивается и с силой бьет собеседницу по лицу.

Удар получился сильным. Горожанка начинает падать. При этом ударяется о металлическую конструкцию, а после падает на асфальт. Несколько секунд женщина не двигается. Подозреваемый пытается её поднять. К ним подбегает маленький мальчик. Возможно, это сын пострадавшей. Всё произошло на его глазах. Как отмечают журналисты, женщина от такого удара и падения могла просто умереть.

Мужчина быстро уходит. Прохожие помогают женщине. Вызывают медиков.

Сейчас полицейские просят кировчан, опознавших мужчину, связаться с ними. Телефон: 112. Злоумышленника ищут.

Фото и видео: vk.com/kirovmp