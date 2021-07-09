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В Кирове ищут мужчину, который при ребёнке на улице избил женщину

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Подозреваемый нанёс только один удар, но он чуть было не лишил горожанку жизни.

Жестокий инцидент произошёл в областном центре на улице Грибоедова. Крепкий мужчина прямо во дворе дому устроил разборки со своей знакомой. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Сейчас эта запись находится у правоохранителей. Они разбираются в случившемся.

Сюжет про мужскую жестокость показали в программе «Место Происшествия». На кадрах видно, что пара просто разговаривает. Женщина открывает свою сумочку и что-то в ней ищет. В какой-то момент мужчина размахивается и с силой бьет собеседницу по лицу.

Удар получился сильным. Горожанка начинает падать. При этом ударяется о металлическую конструкцию, а после падает на асфальт. Несколько секунд женщина не двигается. Подозреваемый пытается её поднять. К ним подбегает маленький мальчик. Возможно, это сын пострадавшей. Всё произошло на его глазах. Как отмечают журналисты, женщина от такого удара и падения могла просто умереть.

Мужчина быстро уходит. Прохожие помогают женщине. Вызывают медиков.

В Кирове ищут мужчину, который при ребёнке на улице избил женщину

Сейчас полицейские просят кировчан, опознавших мужчину, связаться с ними. Телефон: 112. Злоумышленника ищут.

В Кирове ищут мужчину, который при ребёнке на улице избил женщину

Фото и видео: vk.com/kirovmp

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Екатерина Сонина