В Кирове ищут мужчину, который украл рыбацкий бур

В Кирове неизвестный мужчина украл рыбацкий ледобур из магазина. Сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент произошел 19 марта около 13 часов в магазине «Рыбак рыбака» на Профсоюзной, 7. Неизвестный пришел в торговую точку и унес с собой ледобур, не оплатив покупку на кассе. Однако не учел, что в магазине установлены видеокамеры.

Подозреваемый плотного телосложения, среднего роста, выглядит на 45-50 лет. Мужчина был одет в темно-синюю куртку с красным квадратным логотипом на спине, темные брюки, темные ботинки. Может носить очки.

Всех, у кого есть информация о предполагаемом воре, просят сообщить в полицию по номерам 40-60-01 или 02 (102 с мобильного телефона).