В Кирове ищут мужчину, пропавшего в начале лета

В Кирове разыскивают 40-летнего Александра Корякина. Мужчина ушел из дома 15 июня. Его местонахождение неизвестно.

В полиции предполагают, что пропавший может находиться в монастырях или в центрах социальной помощи. Отметим, что мужчина уже неоднократно пропадал. В последний раз его нашли в монастыре, причем мужчина утверждал, что с ним все в порядке.

Приметы пропавшего: выглядит на 40 лет, рост 175-180 сантиметров, темные короткие волосы, вероятно, есть усы и борода. Был одет в бежевую кепку, синюю футболку-поло, синие джинсы и коричневые сандалии.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Алексея Корякина, просят позвонить в полицию по телефонам: 64-52-09, 40-60-70, 40-60-01 или 02 (102 с сотового телефона).