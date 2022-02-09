В Кирове ищут нечистого на руку человека в чёрном

В Кирове полиция просит горожан помочь установить личность человека, подозреваемого в краже с банковского счёта.

По версии правоохранителей, именно этот мужчина (на фото) 16 января расплачивался в кировских магазинах банковской чужой картой, потратив в общей сложности 7000 рублей на покупки. И попал на запись камеры видеонаблюдения.

На вид ему 45-50 лет, телосложение среднее. Был одет в черную одежду и обувь: вязаную шапку, длинную куртку, брюки, ботинки, а также имел рюкзак. Узнавших его просят позвонить: 40-60-01 или 102.