В Кирове ищут новых хозяев 4-летнему породистому псу

Золотистого ретривера отдают по семейным обстоятельствам.
В паблике «Клуб служебного собаководства Кировской области» появилось объявление о том, что владельцы ищут новых хозяев своему другу.
«Отдаем в хорошие руки кобеля золотистого ретривера. Грант кастрирован. Ему 4 года. Отдаем с документами, все прививки сделаны. Важно, чтобы в новой семье пса не было детей и желательно в частный дом. Питается сухим кормом. Отдаем по семейным обстоятельствам».
В комментариях автор поста отмечает, что его кобель добрый и активный, но бывает заигрывается и может случайно зацепить. Он любимчик и с ним очень жаль расставаться.
Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке 5 дней разыскивали сбежавшую породистую собаку.
Фото: vk.com/kokss43