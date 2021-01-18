В Кирове ищут новых хозяев 4-летнему породистому псу

Золотистого ретривера отдают по семейным обстоятельствам.

В паблике «Клуб служебного собаководства Кировской области» появилось объявление о том, что владельцы ищут новых хозяев своему другу.

«Отдаем в хорошие руки кобеля золотистого ретривера. Грант кастрирован. Ему 4 года. Отдаем с документами, все прививки сделаны. Важно, чтобы в новой семье пса не было детей и желательно в частный дом. Питается сухим кормом. Отдаем по семейным обстоятельствам».

В комментариях автор поста отмечает, что его кобель добрый и активный, но бывает заигрывается и может случайно зацепить. Он любимчик и с ним очень жаль расставаться.

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке 5 дней разыскивали сбежавшую породистую собаку.

Фото: vk.com/kokss43