В Кирове ищут переписчиков, им заплатят 17 тысяч рублей

В стране в течение месяца пройдет сельскохозяйственная микроперепись.

В Кирове ищут переписчиков, которые будут работать с 1 по 30 августа. Они соберут сведения у собственников, арендаторов или пользователей земельных участков. А также у тех, у кого есть сельскохозяйственные животные. Информация будет конфиденциальной.

За работу переписчикам заплатят 17 тысяч двести рублей. Об этом сообщили в Кировстате.

Подробности о сельскохозяйственной микропереписи можно узнать по телефону 8-922-968-47-85 (Татьяна Геннадьевна Копытова).