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В Кирове ищут подрядчика, который составит план реставрации Приказной избы

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Культура, Лучшее, Новости

Краеведческий музей завершил подготовку документов для аукциона по разработки проектной документации по реставрации Приказной избы. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость лота оценивается в 1 миллион 254 тысячи рублей. По итогам проведения торгов цена может снизиться.

На работы подрядчику отводится 10 месяцев – проектные работы должны быть завершены к ноябрю 2021 года.

Сама реставрация памятника федерального значения запланирована на 2022 год – к 650-летию города Кирова.

Напомним, что в этом году в Приказной избе были проведены ремонтные работы. Подрядчик провел ремонт кровли здания, укрепил балки и сделал гидроизоляцию. Все это обошлось почти в полмиллиона рублей. Деньги были выделены из бюджета области и средств музея.

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Маргарита Барамзина