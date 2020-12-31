В Кирове ищут подрядчика, который составит план реставрации Приказной избы

Краеведческий музей завершил подготовку документов для аукциона по разработки проектной документации по реставрации Приказной избы. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость лота оценивается в 1 миллион 254 тысячи рублей. По итогам проведения торгов цена может снизиться.

На работы подрядчику отводится 10 месяцев – проектные работы должны быть завершены к ноябрю 2021 года.

Сама реставрация памятника федерального значения запланирована на 2022 год – к 650-летию города Кирова.

Напомним, что в этом году в Приказной избе были проведены ремонтные работы. Подрядчик провел ремонт кровли здания, укрепил балки и сделал гидроизоляцию. Все это обошлось почти в полмиллиона рублей. Деньги были выделены из бюджета области и средств музея.