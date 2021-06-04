В Кирове ищут поджигателя

Правоохранители просят горожан помочь в поиске человека, который может быть причастен к преступлению.

Полицейские расследуют поджог дома на улице Володарского. Пожар случился весной. Предположительно, к происшествию может чуть причастен человек, попавший на камеры видеонаблюдения у дома No75 по улице Воровского.

Молодой человек одет в чёрно-красную курточку, тёмную кепку и белых кроссовки. Полиция его ищет. Информация о поисках опубликована на сайте УМВД России по Кировской области.

Стражи правопорядка просят всех горожан, которые обладают какой-либо информацией о данном человеке, сообщить в полицию. Для этого можно позвонить по телефону 02 или по номерам: 40-60-01, 40-60-11.

Фото пресс-службы УМВД России по Кировской области