В Кирове ищут повара-алиментщика

Судебные приставы разыскивают 38-летнего повара из Кирова за неуплату алиментов. Об этом сообщили в УФССП.

По данным ведомства, Дмитрий Викторович Дерибин скрывается от исполнения алиментных обязательств. Мужчина задолжал более 400 тысяч рублей на содержание своего ребенка.

Мужчина родился в Кирове и может проживать на родине или в Москве. Вероятно, он неофициально работает поваром.

Кировчан просят помочь в поисках должника. Сведения о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8-912-820-41-52, 8(8332) 48-99-05.

Фото: vk.com/ufsspkirov