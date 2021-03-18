В Кирове ищут пропавшего мужчину без регистрации

В Кировской области разыскивают пропавшего жителя Оричевского района.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, 40-летний Денис Худяков может находиться в областном центре или в Слободском.

Известно, что на территории Кировской области пропавший мужчина не зарегистрирован. Связь с родственниками он утратил. Из примет о пропавшем известно лишь то, что на вид ему 30-40 лет, рост и телосложение средние.

Всем, у кого есть информацию о возможном местонахождении Худякова, просят связаться с полицией.

Ранее мы писали, что в Кирове нашли пропавшую 15-летнюю котельничанку в кофте надписью «Провинция».