В Кирове из «Лады» сделали кабриолет

Сейчас горожане обсуждают законность и безопасность этого стайлинга.

С появлением теплых дней на улицы Кирова стали выезжать восстановленные ретроавтомобили, которые обращают на себя взгляды горожан. Этот же экземпляр советского автопрома привлек внимание не своей оригинальной красотой, а модернизацией, на которую решился владелец.

Хозяин вишневой «Лады» четвертой модели решил срезать крышу своего авто. Жарко, кондиционера нет, а так можно ездить с ветерком. Вот только что будет, когда он попадет под дождь неизвестно, поскольку тента в машине не видно.

В комментариях к снимкам этой переделки, опубликованной в паблике «Злой Кировчанин», жители города отмечают, что это опасная и незаконная модернизация, поскольку у «Жигулей» крыша является частью несущей конструкции. На ней, также как и по кузову установлены ребра жесткости, которые берегут машины от деформации.

Поэтому кировчане пишут: «До первого лежачего полицейского или шумовых полос. После авто станет гармошкой», «До первого ДэПСа», «Поэтому и НЕЛЕГАЛ».

Ранее мы сообщали, что театр на Спасской не поедет на летние гастроли из-за коронавируса.

Фото: vk.com/zlo43