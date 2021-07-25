Происшествие случилось в Коминтерновском районе областного центра.

В Кирове из окна 6 этажа выпал мужчина. Место происшествия — многоэтажка №7а по улице Зеленина. Очевидцы рассказали, что мужчина получил серьезные травмы, но не погиб, а подавал признаки жизни.

— Видно, что у выпавшего сломаны ноги, вся голова была в крови. Но он двигался, — пишут в соцсетях кировчане, видевшие случившиеся.

Также они сообщают, что в момент его падения во дворе было множество детей. Которые видели и падение, и мучения мужчины.

В паблике «Киров без цензуры» были выложены фотоснимки на которых окровавленного мужчину забирают сотрудники скорой помощи.

Официальной информации о случившемся пока нет, но мы будем следить за событиями и расскажем вам о дальнейшей судьбе пострадавшего.