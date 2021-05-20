В Кирове из окна дома выпал годовалый ребёнок

Сотрудники полиции установили обстоятельства случившегося.

В полицию поступило тревожное сообщение. Из окна дома выпал малыш. На место сразу же были направлены стражи правопорядка.

Всё произошло в селе Талица. Малыш находился с родителями в частном доме. Ему 1 год и 8 месяцев. Мама занималась делами в другой комнате, когда ребёнок оказался на окне. Мальчик навалился на москитную сетку и выпал на улицу.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие на вызов медики забрали малыша в больницу. При падении он получил тяжёлые травмы.

Сейчас полиция проводит по данному факту проверку. Подробности выясняются.

Стражи правопорядка настоятельно просят жителей региона следить за своими

детьми. Нельзя оставлять их в комнатах, где легко открываются окна.

Фото из архива kirovpravda.ru. К происшествию отношения не имеет.