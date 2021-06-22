В Кирове из окна выпал 4-летний мальчик

21 июня из окна дома на улице Чапаева в Кирове выпал 4-летний мальчик. О происшествии сообщили в УМВД.

Как выяснили сотрудники полиции, мать с ребенком приехала в Киров навестить родных. Женщина занималась своими делами, а ее сын забрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Сетка не выдержала, и ребенок упал вниз со второго этажа.

Мальчика увезли в больницу с различными травмами. В настоящее время по факту происшествия проходит проверка.

Ранее мы писали, что в Вятских Полянах выпала из окна 3-летняя девочка.