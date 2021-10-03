В Кирове из-под земли бьет 10-метровый гейзер

3 октября жители Кирова сообщили, что в микрорайоне Чистые Пруды из-под земли бьет гейзер с кипятком. Видео с места происшествия появилось в группе «Типичный Киров».

— В Кирове на улице Мостовицкой из земли бьёт водный гейзер, метров 10 вверх! – сообщается в посте.

Информация о коммунальной аварии была направлена в «Кировские коммунальные системы», в чьем ведении находится поврежденный участок. В настоящее время ЧП устраняют аварийные бригады.

Как выяснили рабочие, у дома №12 на Мостовицкой сломался гидрант. Поломка была устранена в течение часа. Из-за аварии без воды остался один жилой дом. В настоящее водоснабжение восстановлено.

Видео: Типичный Киров, Тимур Халявин