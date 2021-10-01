В Кирове из торгового центра Jam-молл эвакуировали посетителей и сотрудников

Правоохранители сообщили, что эта мера вынужденная и необходима для безопасности людей.

Несколько часов назад в торгово-развлекательном центре Jam Молл случился переполох. Посетителей начали в оперативном порядке эвакуировать из здания. Сам ТЦ оцепила полиция.

Правоохранители работали и в самих помещениях. Как оказалось, причиной случившегося стал подозрительный предмет. На этаже, где расположены разные кафе, кто-то оставил мужскую сумку. Она привлекла внимание посетителей. Сотрудники вызвали полицию.

После всех мероприятий выяснилось, что оставленная вещь опасности не представляет. В ней находятся документы.

Ранее мы писали, что в Кировской области из садика эвакуировали детей.

Фото: vk.com/kirovonline