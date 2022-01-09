В Кирове из-за аварии отключили воду в 45 домах

9 января в Кирове 45 домов остались без холодной воды из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Холодной воды не будет в следующих домах:

улица Широнинцев, №№ 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26;

улица Цеховая, №№ 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

улица Добролюбова, №№ 10, 16А, 21;

улица Лепсе, №№ 17, 19;

улица Чернышевского, №№ 32, 34;

улица Молодой Гвардии, №№ 84/1, 82 (воды не будет до 18 часов);

переулок Стальной, №3 (воды не будет до 18 часов).

По всем указанным адресам организован подвоз воды. Местонахождение машины можно посмотреть здесь.

Работы по устранению аварии продлятся ориентировочно до 15 часов. После этого вода вернется в дома.