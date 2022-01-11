В Кирове из-за фейерверка загорелся балкон жилого дома

В новогодние праздники в Кирове произошел пожар из-за залетного фейерверка. О случившемся сообщает «Место происшествия».

Возгорание случилось в доме на перекрестке улиц Ленина и Хлыновской. Местные жители устроили во дворе салют. Но, судя по всему, любители огненных зрелищ неплотно воткнули трубку в снег. И один из залпов попал в балкон. Помещение вспыхнуло.

К счастью, хозяева квартиры были дома и смогли самостоятельно потушить огонь. В результате возгорания была повреждена оконная рама и обшивка балкона.

Сейчас владельцы пострадавшего жилья намерены писать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что кировчане спасли снегиря, пострадавшего от фейерверков.