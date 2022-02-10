В Кирове из-за нарушений приостановили работу хостела «Старый мост»

Суд приостановил работу хостела «Старый мост» на улице Заводской из-за нарушений противопожарного законодательства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Нарушения в хостеле, принадлежащем ООО «Магистраль», были выявлены в ходе проверки. Выяснилось, что в заведении не соблюдаются правила противопожарного режима при содержании помещений, нет автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения путей эвакуации, второго эвакуационного выхода.

Рекламные конструкции и помещения сделаны из горючих материалов. Обучение персонала не проводилось, как не велся и учет огнетушителей.

Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. В 2020 году по ним уже было внесено представление. Но руководство хостела не устранило недочеты.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием запретить эксплуатацию хостела «Старый мост» до устранения нарушений. Суд признал требование обоснованным. Работа заведения была приостановлена.

Ранее в Кирово-Чепецке потребовали обезопасить от пожаров хостел, где живут игроки «Олимпии».