В Кирове из-за вандалов закрасили стены подземных переходов

В Кирове стены подземных пешеходных переходов закрасили из-за вандалов.

На них появлялись надписи, в том числе нецензурные, а также объявления.

Изначально предполагалось только смыть краску. Но стало ясно, что из-за большой площади объектов, толщины покрытия и разных типов красителей полностью очистить стены не получится.

В результате было принято решение их покрасить. Сейчас рассматривается вариант привлечь к оформлению стен подземных пешеходных переходов художников. Это можно сделать в рамках социальных проектов и грантовых конкурсов. Подобная практика в городе уже была.

Фото admkirov.ru