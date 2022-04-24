В Кирове изменились тарифы на электросамокаты

В апреле в Кирове открылся весенний самокатный сезон. Но в этом году цены и маршруты изменились. О тарифах сообщает паблик «Красивый Киров».

В городе по-прежнему работают 2 оператора – Greenbee (зеленые самокаты) и Sun Rent (синие). Парковки расположены таким образом, что горожане могут кататься по центру Кирова и по юго-западному району. Район Зонального института, Нововятское направление и Чистые Пруды пока недоступны для самокатчиков.

В прошлом году тарифы и зона покрытия у обоих операторов совпадали. В этом же ситуация несколько изменилась.