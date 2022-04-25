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В Кирове изменятся параметры подачи холодной воды

Вадим Шабалин Новости, Общество

Во вторник, 26 апреля, в Кирове изменятся параметры подачи холодной воды.

Как сообщили в МУП «Водоканал», причиной станут ремонтные работы.

Проблемы с водой ожидают жителей следующих домов:

  • мкр.Лянгасово (с 9:00 до 16:00)

— ул.Пушкина, 4, 6, 8, 10, 12 , 3, 5 , 7, 9, 11 

— ул.О. Кошевого,16 

  • дер.Богородская (с 9:00 до 16:00)

— ул.Озёрная

— ул.Береговая

— ул.Ботаническая

— ул.Богородская,1 — 29 

  • ул. Коллективная, 83, 85, 92 (с 9:30 до 18:30)
  • ул. Песочная, 25 (с 9:30 до 18:30)

Место подвоза воды можно узнать по ссылке

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Вадим Шабалин