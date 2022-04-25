Во вторник, 26 апреля, в Кирове изменятся параметры подачи холодной воды.
Как сообщили в МУП «Водоканал», причиной станут ремонтные работы.
Проблемы с водой ожидают жителей следующих домов:
- мкр.Лянгасово (с 9:00 до 16:00)
— ул.Пушкина, 4, 6, 8, 10, 12 , 3, 5 , 7, 9, 11
— ул.О. Кошевого,16
- дер.Богородская (с 9:00 до 16:00)
— ул.Озёрная
— ул.Береговая
— ул.Ботаническая
— ул.Богородская,1 — 29
- ул. Коллективная, 83, 85, 92 (с 9:30 до 18:30)
- ул. Песочная, 25 (с 9:30 до 18:30)
Место подвоза воды можно узнать по ссылке