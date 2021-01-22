В Кирове известный художник разрисовал сугробы

Он оживил снежные кучи, которые находятся в центре города.

Художник Евгений Сесюков (Сиб) вновь удивляет горожан. На сей раз он разрисовал сугробы. Снежные кучи, наваленные в центральной части Кирова, теперь «ожили».

Первыми снимки появились в паблике «шоу-рум ФАНТАЗАРИУМ», а после разлетелись по всему интернету.

— Что делать в такой мороз? Конечно идти рисовать, — гласит подпись к снимкам.

Тут же находится уточнение, что самому художнику было не холодно, он тепло одет, а вот баллончики с краской при низкой температуре замерзают.

Горожане оценили задумку и творчество. Кому-то «живые» сугробы пришлись по душе, кому-то вовсе не понравились.

Кстати, на сугробах в России рисуют не в первый раз. Например, художник Алекс Долль несколько лет назад разрисовал снег в Оренбурге, написав на нём цветы. Арт-акцию творец посвятил скорому приходу весны.

Фото: vk.com/fantazariumkirov