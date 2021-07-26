В Кирове к контролю качества воздуха хотят привлечь общественность

В Кирове прошёл круглый стол, посвящённый проблеме загрязнения атмосферного воздуха.

Модератором обсуждения стал Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

В круглом столе приняли участие жители Озерков и юго-западного района, руководители работающих там промышленных предприятий, сотрудники министерства охраны окружающей среды, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации города, ВятГУ и регионального отделения Российского экологического общества.

Граждане рассказали о проблемах качества воздуха в их районах города, представители надзорных органов — о работе по выявлению источников загрязнений. Так, только за октябрь — ноябрь прошлого года в Озерках проверили 31 предприятие, 18 хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности.

В то же время представители предприятий заверили, что выполняют все выданные в ходе проверок предписания. Так, ООО «Энерго» установило газоочистное оборудование, а к октябрю планирует провести следующий этап его модернизации. Это даст возможность повысить эффективность очистки до 97%. ООО «Степ Плюс» ведет резку металла только днём, здесь созданы условия для работы без возгораний.

Представители промплощадки в юго-западном районе, также заверили о готовности провести модернизацию производства, чтобы минимизировать возможные выбросы, а также установить на территории круглосуточно работающие датчики мониторинга состояния воздуха.