В Кирове канализационными стоками залило несколько дворов

Видео очередной коммунальной аварии выложили в паблике «Злой кировчанин»

Сообщается, что на этот раз проблемы возникли у жителей нескольких домов в юго-западном районе города. В воскресенье днем дворы на улице Андрея Упита и автостоянка в районе 47-й школы оказались затоплены коричневыми стоками.

«Водоканал» сразу после поступления сигнала отправил аварийную бригаду на место ЧП. Работники нашли проблему и отключили поврежденный участок. Сейчас они устраняют аварию.

Подвоз воды населению обеспечен. Отследить местонахождение цистерны с водой можно на сайте «Водоканала».

Фото: vk.com/zlo43