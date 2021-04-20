В Кирове водитель «Киа Спортейдж» пострадал при столкновении с сугробом

Авария произошла 20 апреля у дома №16а на улице Проезжей. По данным автоинспекции, 33-летний водитель «Киа Спортейдж» наехал на снежный вал, потерял управление и врезался в опору рекламного щита.

В результате происшествия пострадали 2 человека: сам водитель и его 35-летний пассажир. Травмы последнего оказались легкими, и помощь медиков не потребовалась. Водителя госпитализировали.

ДТП на Проезжей оказалось единственной аварией за сутки, попавшей в сводки ГИБДД.

Ранее мы писали, что в недавнем ДТП в Оричевском районе пострадали 5 человек.