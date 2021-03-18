В Кирове компания хулиганов устроила погром в гостинице на Луганской

Инцидент произошел 18 марта после полуночи.

В гостинице на улице Луганской отдыхала веселая компания из семи молодых людей в возрасте от 19 до 40 лет. Выпив, они устроили настоящий дебош: начали кидаться стульями в стены, а затем и в джакузи.

Не сумев успокоить буянов, сотрудник заведения нажал тревожную кнопку. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали хулиганов и доставили их в полицию.

По оценке владельцев гостиницы, причиненный компанией ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что подвыпивший житель Кирова устроил дебош сначала в сауне, а потом в больнице.