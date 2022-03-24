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В Кирове компания мальчишек прыгала по чужим машинам

Юлия Зорина Новости, Общество

В Кирове сфотографировали компанию ребят, которые прыгали по припаркованным машинам. Снимок появился в сообществе «Злой кировчанин».

— Пришла компания мальчиков, стали прыгать на машине. Чьи дети?? – написал автор фото.

Фото сделано во дворе на улице Карла Маркса, 42, за детской поликлиникой. На снимке видно, что двое ребят 9-10 лет прыгают по крышам машин, заваленных снегом.

В комментариях подписчики группы посоветовали родителям лучше воспитывать своих детей. Другие же порекомендовали водителям убрать свои «подснежники» со двора.

Ранее мы писали, что в Кирове эвакуируют машины, мешающие уборке снега. 

Фото: vk.com/zlo43

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Юлия Зорина