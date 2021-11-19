В Кирове компанию «Балерс» подозревают в загрязнении реки Хлыновки

Министерство охраны окружающей среды проводит проверку информации о загрязнении реки Хлыновки компанией «Балерс». Об этом сообщается в группе ведомства.

Видео о сталкивании отходов в реку вышло 16 ноября на Первом городском канале. Короткий ролик снял житель Кирова. Мужчина стал свидетелем того, как рабочие одного из местных предприятий свалили кучу строительного мусора в реку Хлыновку в районе улицы Мельничной. Судя по всему, это не единичный случай.

— Министерством проводится проверка информации из СМИ по факту сталкивания отходов компанией «Балерс» в реку Хлыновку в районе ул. Мельничная г. Кирова, — сообщили в областном минприроды.

17 ноября инспекторы ведомства провели осмотр указанного места и зафиксировали загрязнение на фото и видео. По данному факту начато административное расследование. Очевидцев сброса отходов в Хлыновку просят обратиться в минприроды по адресу Красноармейская, 11, каб. 25 или связаться с ведомством по телефону 27-27-37 (3724) или почте depgreen43@mail.ru.

Ранее в Кирове началось административное расследование по факту выгрузки песка на берегу реки Люльченки.