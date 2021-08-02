В Кирове кошка разбудила хозяев, заметив пожар

Благодаря животному удалось избежать трагедии.

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов случился пожар. Горел балкон. Информация появилась в паблике «Злой кировчанин».

Хозяин квартиры рассказал, что знал о возможности возгорания от залетающих с других балконов окурков. Но не придавал этому значения и думал, его это не коснётся.

Однако произошло всё наоборот. Около трёх часов утра на балкон с верхних этажей упала тлеющая сигарета.

Началось возгорание. Стены, потолок, окна закоптились. От сильного пожара спасла кошка. Она начала громко мяукать. Хозяева проснулись и обнаружили огонь.

Ранее мы писали, что при пожаре в Неме погиб мужчина.

Фото: vk.com/zlo43