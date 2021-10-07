В Кирове кража автомобильных номеров попала на видео

Преступление произошло ранним утром — около 5 часов.

В Кирове на улице Правды молодые люди откручивали с авто номера. При этом, одна из девушек снимала всё происходящее на сотовый. И совершенно напрасно — кража автомобильных номеров уже попала на съёмку видеокамеры. Преступные действия изучают компетентные органы. Веселую компанию молодых людей разыскивают.

Напомним, в Коминтерне в ночь на 7 октября неизвестные устроили погром на новой спортивной площадке на улице Павла Корчагина. Личности хулиганов устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Видео: «Место происшествия»