В Кирове купили двухэтажный дом в исторической части города за 6 миллионов рублей

За пять лет это нежилое полукаменное строение упало в цене почти в три раза.

Дом был построен до 1917 года, его площадь составляет 437,8 квадратных метра. Площадь прилегающего к нему земельного участка — 1100 квадратных метра. Также на территории есть два гаража, построенные в 1990 году.

Впервые кировская мэрия выставила здание на Казанской, 28 на продажу в 2016 году. Тогда цена вопроса была — 17 миллионов рублей. После долгих неудачных попыток продать здание на классическом аукционе, администрация города в конце прошлого года приняла решение определить нового владельца с помощью публичного предложения в электронной форме.

Оно предполагает снижение стоимости лота, пока кто-нибудь не купит объект. В торгах участвовало 7 потенциальных покупателей. Победителем стала Плетнева Светлана Владимировна. Она отдала за лот 6 060 000 рублей. Об этом сообщает паблик «Строим Киров».

5 лет назад возле этого здания, на Казанской 24 снесли три разрушенные здания и на их месте началась стройка ЖК «Александровский». Теперь высотка уже построена и в ней продаются элитные квартиры.

Двухэтажный дом на Казанской, 28 не является объектом культурного наследия, не включено в предмет охраны исторического поселения. Последнее учреждение, размещавшееся в нем была детская поликлиника. В начале 2000 ее перевели в здание на Карла Маркса, 42 и дом начал пустовать. Несколько раз в нем начинались пожары. В конце концов его заколотили. Что будет делать с новой собственностью покупатель пока не известно. Однако, судя по соседствующим рядом зданиям, скорее всего его демонтируют. Что станет ещё одной архитектурной утратой, отмечает «Строим Киров».

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Фото: kirov.anhomes.ru bnkirov.ru vk.com/stroim_kirov