В Кирове «Лада Приора» протаранила столб

В Кирове ищут свидетелей ДТП со столбом. Информация об этом появилась в кировских пабликах.

Как сообщила жена водителя, авария произошла вечером 14 января у дома №167 на улице Павла Корчагина. Водителя «Лады Приоры» начала обгонять, а затем подрезала неизвестная машина. Уходя от столкновения, мужчина свернул вправо. «Ладу» занесло, и она врезалась в столб.

— Люди, пожалуйста, кто владеет какой либо информацией, отпишитесь в ЛС. Мой муж чудом не погиб. Очень хочется разобраться в данной ситуации. Может, кто то проезжал мимо в это время или у кого-то установлены частные камеры на домах. Будем благодарны за любую информацию, — написала супруга пострадавшего в соцсетях.

Автомобиль сильно поврежден. О состоянии водителя не сообщается. В комментариях к посту кировчане отмечают, что авто, спровоцировавшее «бесконтактное» ДТП, уже не найти. А если даже и удастся это сделать, то доказать его вину практически нереально.

— Обычно в таких ДТП не выживают…Проезжали мимо в субботу днём, впечатлило! Рада, что водитель жив, — написала участница паблика «Злой кировчанин».

Фото: Ольга Ощепкова