В Кирове лазерная «зебра» переключилась в праздничный режим

В Кирове лазерный проектор, установленный на пешеходном переходе, перешел в новогодний режим. Из-за этого световая «зебра» начала поворачиваться по кругу, радуя пешеходов и водителей. Видео инцидента появилось в группе «Злой кировчанин».

— Пешеходный переход сбежал из Хогвартса!!! – написал автор видеозаписи, видимо, намекая на движущиеся лестницы в школе из вселенной «Гарри Поттера». — Если вдоль дороги стоит, идти нельзя, только к вам повернулся, надо бежать, чтоб успеть на вторую половину, — пошутил подписчик паблика.

Ранее мы писали, что на дорогах Кирова установят еще несколько лазерных проекторов.

Видео: vk.com/zlo43