В Кирове легковушка вылетела на тротуар и врезалась в дорожный знак

Пятница 28 января стала днем ДТП в Кирове. Буквально за несколько часов в областном центре произошло несколько серьезных аварий с разбитыми авто.

Так, около 20 часов на перекрестке улиц Попова и Некрасова столкнулись 2 легковушки. Один из автомобилей вылетел на тротуар у пешеходного перехода и едва не снес дорожный знак. К счастью, в этот момент на переходе никого не было.

Водитель белой «Лады Ларгус» сразу же вышел из машины. Пассажиры второго авто – участника ДТП, вероятно, будучи в шоке от случившегося, остались сидеть в салоне. К ним подошли очевидцы, чтобы узнать, не требуется ли помощь.Официальной информации о происшествии пока нет.

В этот же день на улице Ленина у магазина «Мегаспорт» перевернулась «Киа Спектра». Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: vk.com/ky43_ubezhishe