В Кирове ликвидировали незаконную свалку площадью 140 кв.м.

Благодаря вмешательству Кировской природоохранной прокуратуры в областном центре ликвидирована несанкционированная свалка.

Проверка соблюдения законодательства была проведена по итогам мониторинга СМИ. Отходы складировались в слободе Малые Ряби (Октябрьский район) на площади свыше 140 кв.м.

Выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы. На этом основании межрайонный природоохранный прокурор внёс начальнику территориального управления представление.

Органы муниципалитета организовали ликвидацию мусора объёмом более 30 кубометров.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43